A cura della Redazione

Festa del 22 ottobre, salta per il secondo anno consecutivo la processione della Madonna della Neve. Ci saranno solo celebrazioni religiose all’interno della Basilica Ave Gratia Plena di piazza Giovanni XXIII di Torre Annunziata.

“Nonostante la situazione sia in netto miglioramento – afferma mons. Raffaele Russo – non abbiamo le dovute autorizzazioni da parte di Prefetto e Vescovo di Nola per portare la Madonna in processione”.

Quindi niente processione, ma non è escluso che ci siano eventi civili e culturali. L’Amministrazione comunale, infatti, entro questa settimana dovrebbe definire il programma delle iniziative. Probabilmente saranno installate le luminarie per le strade della città come segnale di festa e di ritorno alla normalità. Come location per gli eventi musicali e spettacoli è stato individuato il Molo Crocelle del porto oplontino, in passato già luogo di fiere e concerti, che garantirebbe un ingresso controllato e limitato in base alle disposizioni antiCovid. Tali manifestazioni sarebbero finanziate dalla Città Metropolitana di Napoli. Dovrebbero ritornare per strada, inoltre, anche le tradizionali bancarelle di torrone, anche se in numero ridotto rispetto al passato, che farannoo sentire nell’aria i profumi della festa. Ci saranno, infine, anche eventi culturali e rappresentazioni teatrali, distribuiti tra Palazzo Criscuolo e chiese cittadine.

Insomma un ritorno graduale alla normalità, con la speranza che già dal 5 agosto dell’anno prossimo si possano riprendere quelle tradizioni secolari che hanno fatto della festa della Madonna della Neve uno degli eventi più sentiti e partecipativi della nostra regione.