Stefano De Martino è pronto per la nuova stagione televisiva che lo vedrà assoluto protagonista. Lo showman originario di Torre Annunziata è ormai da diversi anni uno dei volti più rappresentativi della Rai, ed è pronto ad affrontare una nuova e stimolante sfida. Gli è stata affidata, infatti, la conduzione di Affari Tuoi, e dando un’occhiata alle sue storie su Instagram sembra proprio che sia alle prese con i preparativi per la nuova edizione del game show dell’access prime time di Rai Uno.

Il programma, reduce dall’enorme successo avuto con la conduzione di Amadeus (che è passato a Warner Bros. Discovery) subirà alcuni cambiamenti, sebbene la struttura resterà sempre la stessa: pacchi da aprire, le telefonate al dottore e il caso a farla da padrone. De Martino ha pubblicato tra le sue storie su Instagram l’immagine di un pacco appartenente alle vecchie edizioni, che di fatto conferma il retroscena relativo alla sua presenza nel programma.

Ma non c’è solo Affari Tuoi nel futuro di Stefano, il quale avrà un ruolo anche a Tale e Quale Show, dove sarà un quarto giurato a rotazione insieme a Pupo e Geppi Cucciari (la giuria fissa è composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Loretta Goggi). Con la presentazione dei palinsesti Rai – prevista venerdì 19 luglio – avremo le idee più chiare su quelli che saranno gli spazio dedicati al conduttore oplontino. Nelle passate settimane, infatti, si era parlato anche di uno show in prima serata a cui si aggiungerebbero dei progetti anche su Rai Due, come ad esempio il possibile ritorno di Stasera tutto è possibile.