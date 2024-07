A cura della Redazione

Sulla spiaggia libera tra il Lido Azzurro e l’Oncino c’è un galleria che suscita le vibranti proteste dei cittadini. I volontari che puliscono la spiaggetta e i bagnanti che la frequentano si sono rivolti al nostro giornale, sensibile alle tematiche ambientaliste, per segnalare questo problema.

La galleria ha un cancello sempre aperto e al suo interno c’è di tutto, rifiuti di vario genere e forse anche “animaletti” pericolosi. Già ad una decina di metri di distanza la galleria emana un odore nauseabondo che si diffonde a distanza e rende poco gradevole e salutare una passeggiata sulla spiaggia.

Un nostro giornalista presente alla pulizia dell'arenile da parte di volontari, è stato letteralmente tempestato di domande da parte dei bagnanti. “Di chi è la competenza di questa galleria, amministrazione o Gori?”. E ancora: “Se la galleria non svolge una funzione perché non viene pulita, effettuata una disinfestazione e chiusa con il cancello per evitare deposito di rifiuti?”. E infine: “Se invece serve a qualcosa, cosa scarica, acqua piovana o anche reflui urbani e in che misura?”.

I frequentatori della spiaggia sono esasperati, perché non possono fruire piacevolmente di questo piccolo tratto di litorale. E anche i volontari che la puliscono vedono il loro lavoro vanificato dai rifiuti presenti nel galleria, nella quale non si azzardano ad entrare, e dall’odore insopportabile che emanano.

A che serve la galleria?

È giunto il momento, allora, dopo aver ascoltato le domande dei cittadini, di fare chiarezza.

La galleria di cui si sta parlando non è un canale scolo. Da lì non dovrebbe sgorgare nulla e se ciò dovesse avvenire vuol dire che c’è qualche cosa che non va.

Quella che si vede nella foto è un’ex galleria di ispezione della Gori. Molti anni fa, prima che venisse realizzata la condotta sottomarina per far defluire le acque piovane pulite, si utilizzava questa galleria. Ciò però provocava uno scempio sulla spiaggetta dell’Oncino e per tale motivo si decise di far defluire le acque piovane pulite direttamente a mare attraverso una condotta sottomarina.

La Gori è deputata a pulire periodicamente tale galleria e tenerla chiusa per evitare che si introducano animali o si depositino rifiuti. Se non lo fa è una sua mancanza e questa inadempienza va segnalata.