Il sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato (per il periodo che va dal 19 luglio al 4 agosto 2024) un’ordinanza nella quale è previsto il ripristino della diffusione della musica fino alle ore 03:00 negli stabilimenti balneari del litorale oplontino.

Il provvedimento si riferisce ai weekend, nello specifico alle notti tra il venerdì e il sabato e a quelle tra il sabato e la domenica. Negli altri giorni della settimana, invece, la musica dovrà essere interrotta entro la mezzanotte. In entrambi i casi, c’è obbligo di posizionare apparecchi e impianti in direzione del mare. Per quanto riguarda, invece, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, wine bar e pub, la diffusione della musica è consentita fino alle ore 24.

Al termine del periodo estivo, dunque a partire dal 16 settembre 2024 e fino al 31 maggio 2025, per tutte le attività sopracitate la diffusione della musica è consentita fino alle ore 23.