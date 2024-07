A cura della Redazione

Lui è Adam Gallo, figlio di Cristoforo, un torrese purosangue trapiantato in Australia. Cristofaro è cugino di Salvatore Gallo, il nostro fotografo e titolare dell’Agenzia Foto&Fatti. La moglie di Adam si chiama Tania è originaria della Grecia. La coppia ha due figli, una ragazza di 15 anni ed un bambino di 8.

Quando Cristoforo morì, volle che le sue ceneri fossero portate in Italia, a Torre Annunziata, nella tomba di famiglia. Quale migliore occasione allora per Adam di trascorrere qualche giorno a Torre Annunziata per andare a pregare sulla tomba del padre?

Accolti all’aeroporto da Salvatore, i quattro turisti hanno voluto visitare i luoghi più belli di Torre Annunziata (Scavi di Oplonti, spiaggia, porto, Terme Vesuviane), ma anche quelli più antichi e caratteristici. Tra questi il rione Pescatori con i murales gentili.

Di fronte alla bellezza vicoli della marina, rimasti intatti come un secolo fa, i quattro sono rimasti entusiasti dei tanti murales dipinti sulle pareti dei palazzi. E hanno fatto decine di foto postate poi su Facebook, ottenendo commenti lusinghieri da parte dei loro amici australiani.

La sorella di Adam, Simona, ha scritto sotto al post con foto pubblicato da Salvatore Gallo: “I’m so glad that they’re with you all exploring Torres Annunziata. I will never forget my visit and I’d love to come back. It’s wonderful that the whole family are getting to see it.”. Tradotto: “Sono così felice che loro sono con te a visitare Torre Annunziata. Non dimenticherò mai la mia visita e mi piacerebbe tornare. È meraviglioso che tutta la famiglia possa vederla”.

I quattro australiani hanno visitato anche Napoli, Sorrento, Pompei rimanendo estasiati di fronte a tanta bellezza. Eppure se chiedete loro cosa li hanno più colpiti, all’unisono rispondono : “I murale del rione Pescatori”.