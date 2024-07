A cura della Redazione

Il Savoia si presenta alla città. Stasera, domenica 21 luglio alle ore 20,30, presso la Villa Comunale di Torre Annunziata, ci sarà la presentazione della dirigenza, lo staff e i calciatori del Savoia per il Campionato di Serie D 2024/2025.

Per l’occasione l’comandante della Polizia municipale Giovanni Forgione ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito un nuovo dispositivo di viabilità.

Infatti, ci sarà il divieto di sosta e fermata, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, in viale Marconi e viale Colombo, ambo i lati, nel perimetro corrispondente alla Villa comunale.

Inoltre, per agevolare tifosi e simpatizzanti che si recheranno alla manifestazione, è stato stabilito che Villa Parnaso resterà aperta oltre l’orario normale per consentire agli automobilisti di fermare l’auto sul corso Umberto I e nelle strade limitrofe, e recarsi in Villa attraverso il parco Parnaso.