Le restrizioni anti Covid impediranno per il secondo anno consecutivo alla Madonna della Neve di percorrere in processione le strade della città di Torre Annunziata. Ma la Santa Patrona verrà celebrata quest’anno attraverso importanti eventi culturali. Di eccellente livello musicale è il doppio appuntamento in programma all’interno della Basilica in piazza Giovanni XXIII.

Giovedì 21 ottobre alle ore 20,00 si terrà il concerto della Fanfara 10° Reggimento Carabinieri Campania diretta dal luogotenente maestro Luca Berardo coadiuvato sul territorio dal maestro Maurizio Pollio. In programma musiche di Anderson, Beethoven, Berardo/Iacono, Caccini, Cirenei, De Jaan, Einaudi, Iwai, Morricone, Novaro, Stuart, Suppé e autori classici napoletani.

Sabato 23 ottobre alle ore 21,00 sarà la volta di un Gran Galà di musica lirica e sacra con la direzione artistica del maestro Giuseppe Balzano. Si esibiranno: il soprano Anna Corvino, il soprano Rosa Francescone, il mezzosoprano Beatrice Amato, il tenore Giacomo Mosca, il tenore Daniele Zanfardino, all’arpa Sonia del Santo, alla tromba Francesco Capocotta, al pianoforte Pasquale Russo, all’organo Giuseppe Balzano. Tutti artisti di livello nazionale ed internazionale. In programma le più belle arie sacre e da opera di Bellini, Caccini, Donizetti, Gomez, Gounod, Haendel, Mascagni, Morricone, Ortolani, Petillo, Ponchielli, Puccini, Tosa, Verdi.

Gli artisti apriranno la serata con l’esecuzione dell’Inno alla Madonna della Neve, testo del prof. Alfonso Monsurrò e musica del maestro Amedeo Tosa, composto nel 1972. Il testo dice “… nell’anno cinquantesimo… la volle incoronata…!!!”. In realtà ci avviciniamo al centenario dell’incoronazione del 2022 e al bicentenario dell’eruzione del Vesuvio. Il concerto si chiuderà col famosissimo brano “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini.