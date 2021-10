A cura della Redazione

Il programma dei festeggiamenti civili in onore della SS. Madonna della Neve prevede per oggi, 23 ottobre, i seguenti appuntamenti:

Dalle ore 18 alle ore 20 presso Palazzo Criscuolo/Museo dell’Identità (corso Vittorio Emanuele III, 293) spettacoli teatrale itineranti nelle stanze del Museo, a cura di Gigi Di Luca e di “Devozioni Festival.

Alle ore 21 sul Molo Crocelle del porto di Torre Annunziata concerto del cantante napoletano Enzo Gragnaniello, a cura di Devozioni Festival.

Fiore all’occhiello nella sua carriera artistica è il riconoscimento che gli viene attribuito per ben due volte con il Premio Tenco” nel 1986 e 1990 per la migliore canzone dialettale. A cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta Enzo è infatti uno dei cantautori più ricercati in assoluto, grazie anche al successo di brani del calibro di Cu mme. interpretata nel 1992 magistralmente da Roberto Murolo e Mia Martini. Il brano raggiunge una tale popolarità da essere tradotto in diverse lingue (va foritssimo in Spagna) e nel 1994 viene scelto come colonna sonora per lo spot televisivo del G7 che si tiene a Napoli in quell'anno. Nel maggio 1997 partecipa vincendo con la canzone "CU MME' sui classici napoletani a Viva Napoli ( la trasmissione condotta da Mike Buongiorno su rete 4) consacrandolo unico erede della canzone napoletana.

L’ingresso è libero ma con Green Pass. Posti a sedere fino ad esaurimento.