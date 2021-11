A cura di Anna Casale

“Amore senza lividi” l’evento di sensibilizzazione voluto dal centro antiviolenza “Eirene”, dell’ambito N30, in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” in collaborazione con il comune di Torre Annunziata e la partnership di Edizioni San Gennaro e Associazione “Forti Guerriere”.

In questi ultimi due anni il nostro Paese ha visto un’enorme regressione in campo sociale: gli abusi sono arrivati a segnare dei livelli da brividi, non che una bassa percentuale non lo sia, anzi. Ma il continuo innalzarsi degli indicatori deve farci capire che forse non è ancora giusta la strada per trovare le risposte giuste al perché succede, perché non se ne esce facilmente e soprattutto perché non riusciamo a riconoscere la violenza dal principio. Non solo i segni lasciati sul corpo sono indice di violenza, purtroppo c’è un lato della medaglia che risulta essere nascosta dietro alibi, abitudini e vergogna, e sono le umiliazioni, la sottomissione economica, le molestie, il controllo.

A Villa Tiberiade due panel di interventi.

“La sostenibilità delle azioni e dei servizi antiviolenza”, presente Vincenzo Ascione, Sindaco del Comune di Torre Annunziata; Ernesto Alghina, Presidente Tribunale Torre Annunziata; Nunzio Fragliasso, Procuratore della Repubblica; Antonio Loffredo; Parroco del Rione Sanità; Mario Sicignano; Presidente del Consorzio Proodos; Luigi Cirillo, Assessore Politiche Sociali del Comune di Torre Annunziata, Mariagrazia Sannino, Presidente Commissione Politiche Sociali Comune di Torre Annunziata; Nicola Anaclerio, Dirigente Politiche Sociali Ambito N30.

“Storie che diventano testimonianza”, al tavolo di discussione Manuela Palombi, Avvocato Penalista; Raffaella Ruocco, Welfare Manager Consorzio Proodos; Valentina Maisto, Sostituto Procuratore Procura di Napoli; e Lucia Fortini, Assessore Politiche Sociali, Scuola e Politiche Giovanili Regione Campania, alla quale è stata affidata la chiusura della manifestazione.

Nella seconda parte è stato presentato il libro “Amore senza lividi – Storie di guerriere senza paura”, delle autrici Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola. Una raccolta di storie di dolore ed anime da curare, di donne vittime di violenza che sono riuscite, con coraggio ed aiuto, a riprendere tra le mani quel che restava della propria vita passata ed iniziare a tesserne una nuova, con nuovi progetti di auto-determinazione e di auto-realizzazione. Donne simbolo di riscatto concretizzatosi grazie all’aiuto di una rete sociale fatta di sostegno e tutela dei diritti.

Due donne sono intervenute ed hanno con forza raccontato la propria storia, pezzi di vita lacerati dalla crudeltà, dall’ignoranza di un sistema atavico e patriarcale, fatto di pregiudizi e stereotipi perduranti ancora oggi nella nostra cultura.