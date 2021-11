A cura della Redazione

Calano le temperature e compare la prima neve sul Vesuvio.

Stamattina i cittadini dell'area vesuviana, al loro risveglio, sono stati attratti dalla prima neve caduta in nottata sul Vesuvio. Un evento non frequente in questa parte della stagione, visto che l'inverno, come da calendario, entra il 21 dicembre.

La pioggia che cade insistentemente da giorni, con il calo delle temperature si è tramutata in fiocchi di neve che hanno imbiancato la cima del vulcano. Dalle temperature miti di qualche settimana fa si è passati repentinamente a quelle tipicamente invernali di questi giorni. E, come spesso si sente dire in questi ultimi anni, non esistono più le mezze stagioni.