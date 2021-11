A cura della Redazione

L’assessore alla Polizia municipale e il comandante dei Vigili urbani al centro di una polemica sollevata sulle pagina de Il Mattino di sabato 27 novembre.

“Bagni praticamente inutilizzabili, spogliatoi che, volendo usare un eufemismo, sono fatiscenti. A questo si aggiunge il fatto che quelli per le donne nemmeno esistono nello stabile di piazza Nicotera”. Questa l’apertura del pezzo del quotidiano napoletano. Inoltre, a corredo dell’articolo una foto dello stato di degrado dei servizi igienici.

Ma l’assessore Antonino Muto non ci sta a quello che lui considera un ennesimo attacco all’Amministrazione comunale, ordito – secondo le sue convinzioni – all’interno dello stesso Comando vigili.

“Innanzitutto stiamo valutando una denuncia contro ignoti – afferma Muto – perché le foto date ai giornali sono state scattate mettendo a rischio la stessa incolumità di chi le ha fatte. I locali, infatti, sono inagibili e a nessuno è permesso entrarvi per qualsiasi motivo. Faccio presente che il Comado vigili fu costretto a lasciare la sede più di un anno fa perché c’erano infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore, con crepe pericolose nei muri. Ora che il problema è stato risolto, ci adopereremo affinché al più presto i locali possano essere riutilizzati. Nell’articolo poi si parla di bagni fatiscenti. Ma dov’è la novità. Se la struttura è abbandonata dal luglio dell’anno scorso mi sembra del tutto normale che i bagni non siano utilizzabili. Inoltre, sempre rispondendo all’articolista de Il Mattino, l'attuale sede del Comando, seppur provvisoria, è dotata di 2 bagni per le donne ed altrettanti per gli uomini e che ogni giorno avviene la pulizia totale dei locali, compreso i bagni”.

Nell’articolo si parla anche d’altro, ma c’è un’accusa velata all’assessore Muto e al capitano Vincenzo Pagano perché, pur provenienti dal mondo sindacale, non hanno agito nell’interesse dei lavoratori.

“Faccio presente – replica l’assessore Muto - che ricopro questa carica solo da quattro mesi mentre il comandante Pagano dirige il Comando da meno di due mesi. Che c’entriamo noi con i lavori per rendere agibili i locali di piazza Nicotera? Mi sembra un accostamento forzato suggerito da qualcuno a cui non è andato giù il fatto di smuoversi dalla scrivania e ritornare in strada a dirigere il traffico. Ma io vado avanti per la mia strada, consapevole che le somme si tireranno alla fine”.