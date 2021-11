A cura della Redazione

Oscar Guidone e Brigitte Zentis, compagni di vita ma anche rappresentanti all’estero dell’Associazione di Torre Annunziata “Torresi nel Mondo”.

Oscar è presidente, Brigitte amministratrice. Un torrese trapiantato in Germania da oltre 50 anni, ma legatissimo alla sua terra natia. Una teutonica diventata torrese d’adozione ed estimatrice della nostra terra.

Entrambi da decenni organizzano viaggi per turisti tedeschi con partenza da Emmendingen, dove i due risiedono, e destinazione Torre Annunziata, dove promuovono tour nelle zone più suggestive del golfo di Napoli e della costiera sorrentina e amalfitana.

Ma i due non si limitano solo a portare in Italia turisti tedeschi. Insieme ai soci dell’Associazione, oltre diecimila adesioni, hanno promosso nel tempo molteplici iniziative, quali la pulizia di spiagge, la riqualificazione di aiuole pubbliche, la tinteggiatura di pareti e muretti scrostati, una raccolta fondi per far ritornare a suonare l’organo della Basilica della Madonna della Neve.

E non finisce qui. Oscar promuove anche le eccellenze della nostra città in Germania. E’ di qualche giorno fa, infatti, la vendita di oltre 500 kg di pasta Setaro, prodotta nell’unico pastificio ancora rimasto a Torre Annunziata, Setaro appunto.

La vendita della storica pasta, insieme a panettoni e bottiglie di limoncello, è avvenuta nella sede del giornale tedesco Badisce Zeitung, nella città di Emmendingen (Foresta Nera) dove risiedono Oscar e Brigitte. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.

All’ingresso della sede, un Babbo Natale accoglieva gentilmente gli acquirenti tedeschi. Non ci vuole molta immaginazione a capire chi indossava quegli abiti…