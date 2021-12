A cura della Redazione

Oltre 3mila contagi da coronavirus nelle ultime due settimane hanno riguardato, in Campania, i bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, quella più colpita in tale lasso temporale.

Lo ha comunicato il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "È un dato abbastanza preoccupante - ha detto - ed un’ulteriore conferma della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli. Sappiamo che ci sono preoccupazioni, dubbi, ma tutta la comunità scientifica è concorde sulla necessità della campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni in condizioni di assoluta sicurezza per i nostri bambini", ha proseguito De Luca.

Dal 16 dicembre, come annunciato nei gironi scorsi, si parte proprio con la campagna vaccinale riservata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Già più di 2mila le prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma regionale

"Sono convinto che, dopo una prima fase di riflessione e di incertezza, avremo una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia d’età, utilizzando il periodo festivo per incrementare le adesioni", ha concluso De Luca.