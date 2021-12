A cura della Redazione

Dopo le dimissioni del dott. Carmine Borrelli dall’incarico di Amministratore unico della Società Prima Vera, il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del suo sostituto.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune [email protected].

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 31 dicembre 2021 alle ore 12,00.

I candidati devono possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Gli stessi devono essere in possesso di requisiti che provino competenze, conoscenze ed esperienze professionali adeguate; si terrà conto anche del titolo specifico di studio posseduto, delle esperienze di lavoro acquisite e di quelle maturate in incarichi precedenti anche non analoghi.

L’avviso non comprende alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e la nomina è effettuata dal sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.