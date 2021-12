A cura di Enza Perna

Natale a Torre Annunziata. Dopo le polemiche in città per l’assenza di luminarie (la gara di 30 mila euro è andata deserta, probabilmente si allestirà solo un albero di Natale in piazza Cesaro), arriva la programmazione del Natale da parte dell’Assessorato alle Politiche sociali del comune oplontino, retto da Luigi Cirillo.

Un programma natalizio a favore di adolescenti, diversamente abili, anziani e famiglie disagiate.

Serate danzanti dedicate agli anziani dell’Associazione Auser con balli di liscio, tombolate, animazione, musica e dolci natalizi. Per loro è prevista anche una gita fuori porta a Napoli per ammirare le luminarie e partecipare ai mercatini natalizi.

Pranzo della Befana con consegna calze ed animazione per i diversamente abili, a cura dell’associazione Unitalsi, presso il Villaggio del Fanciullo a Rovigliano.

Domenica 19 dicembre, invece, sarà allestito all’interno di Villa Parnaso il Villaggio degli Elfi e di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine.

Stesso allestimento in versione Befana il 6 gennaio.

Per quanto riguarda le persone disagiate con precarie condizioni economiche è prevista l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, con la possibilità di consumare un pasto caldo¸ dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, nella mensa gestita da don Pasquale Paduano presso la Parrocchia “Immacolata Concezione”.

E ancora, per le famiglie indigenti del territorio l’Assessorato alle Politiche Sociali ha avviato la distribuzione straordinaria di pacchi alimentari presso le parrocchie del territorio, in collaborazione col Banco Alimentare della Campania.

Il Natale solidale arriva anche qui a Torre Annunziata. Un sorriso per i bambini tra giochi, sogni e canzoni, e una mano a chi ne ha bisogno. Il Natale, si sa, è meno freddo con il calore della solidarietà.

Intanto a giorni è atteso la presentazione del programma natalizio da parte dell'Assessore alla Cultura Anna Vitiello.