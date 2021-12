A cura della Redazione

È la barista più brava d'Italia. Lei si chiama Paola Campana , figlia d'arte. Il suo papà Pasquale ha lo storico coloniale “Campana Caffè” in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata.

Le origini di Campana, risalgono agli inizi degli anni '30 dello scorso secolo, quando il nonno di Paola , Sabino , apre una pasticceria a Torre Annunziata e decide di abbinare accanto all'arte pasticciera la produzione di caffè fresco appena tostato. Pasquale , dopo aver ereditato l'attività del padre, la tramanda ai figli Paola e Raffaele, che nel 2018 hanno aperto una caffetteria “speciale” in via Sacra a Pompei . Da Paola si servono caffè a gusto di ciliegia, amarena, prugna, arancia, limone, liquirizia…

Ma torniamo al Premio Bloom Specialty Cofee Barista, presentato da Bargiornale insieme a Dolcegiornale, Pianeta Hotel e Ristoranti. L'edizione 2021 è sta vinta da Paola Campana , barista e torrefatrice di Torre Annunziata.

“Onestamente non mi aspettavo di arrivare prima – ha affermato Paola a comunicaffè.it -. E' vero che sono stata chiamata sul podio, ma non credevo di posizionarmi addirittura al primo posto. Credo di esserci arrivata grazie agli anni di studio e di sacrificio . Il settore del caffè all'inizio non mi apparteneva, ho fatto un master di business administration, fintanto che poi non ci sono entrata grazie alla mia famiglia e da lì è nata la passione per la bevanda. Questo premio è sicuramente il frutto di impegno e competenza. Mi sono battuta per questo obiettivo, sono ambiziosa. Ed è ancora più importante questa vittoria, perché arriva da un periodo difficile come quello contrassegnato dal Covid per la ristorazione. Ed è significativo il fatto che sono stata la prima donna che ha portato la specialità in Campania e lotta ancora su un territorio molto tradizionalista sul caffè".