A cura della Redazione

Sarà pubblicata in una nuova giornata ordinanza, da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Queste le principali restrizioni.

Il provvedimento, con decorrenza immediata, che è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in vendita da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento.

In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità particolare, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso – che indispensabili irresponsabilmente – con riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili.