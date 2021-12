A cura della Redazione

Ragazzi dell’area penale e magistrati insieme per un importante momento di condivisione. Per una volta, non sarà il Pubblico Ministero o il Giudice a fare le domande ai giovani ospitati nelle case famiglie dei Salesiani "Mamma Matilde" e "Peppino Brancati" di Torre Annunziata - gestite dalla associazione Piccoli Passi Grandi Sogni, che già hanno avuto a che fare con la giustizia, ma esattamente il contrario.

Dopo il confronto, lunedì 20 dicembre si scende insieme in campo con “Un calcio all’illegalità”. Ragazzi e magistrati indosseranno la stessa maglia da gioco per una partita di calcio.

Alcuni giudici saranno in campo (inizio della partita di calcio alle ore 17), altri saranno impegnati con i ragazzi a preparare le pizze per un momento di convivialità nel laboratorio di pizzeria “Mani in Pasta” (ore 18.30).

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Magistrati di Torre Annunziata, guidata dalla presidente Gabriella Ambrosino, e dal dott. Pierpaolo Filippelli, procuratore aggiunto a Napoli, ma fino a pochi mesi fa a Torre Annunziata e tuttora impegnato nel processo del mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, "mamma coraggio", di cui porta il nome la prima comunità avviata dai Salesiani nella città oplontina.

Saranno presenti all’iniziativa, tra gli altri, anche il procuratore capo della Repubblica presso la Procura di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, e il presidente del Tribunale oplontino, Ernesto Aghina.