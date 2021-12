A cura della Redazione

Come stavamo con i contagi il 21 dicembre 2020, quando ancora non si avevano a disposizione i vaccini?

La situazione era molto peggiore, anche se nello stesso giorno di un anno fa, il 21 dicembre 2020, i contagi erano stati 10.872 su 87.899 tamponi processati (tasso di positività al 12,3%), mentre oggi sono stati 30.798, ma con 851.865 tamponi (tadso di positività al 3,6%).

Anche le terapie intensive erano occupate più di due volte e mezzo in più rispetto al numero attuale: 2.731 nel 2020, 1.012 nel 2021.

Infine gli attuali positivi e i decessi. Al 21 dicembre 2020 i primi erano 613.582, oggi ne sono 384.144., ovvero quasi il 40 per cento in meno. Mentre i decessi un anno fa ne furono 415, il 21 dicembre di quest'anno 153, il 63% in meno.

E va anche detto che nel 2020 non c'era la variante Omicron, che si diffonde più velocemente della variante Delta.

Di fronte a questi numeri c'è poco da obiettare: bisogna continuare a ritmo serrato con le vaccinazioni, l'unica barriera protettiva contro questo virus subdolo.