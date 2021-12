A cura della Redazione

“Aggiungi un posto a tavola”, l’iniziativa messa in campo dall’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata, e rivolta alle persone disagiate con precarie condizioni economiche, ha visto la partecipazione di 260 cittadini nella giornata della Vigilia di Natale.

L’iniziativa si ripeterà anche il 31 dicembre sempre utilizzando i locali della Mensa dei poveri gestita da don Pasquale Paduano, sacerdote della chiesa dell’Immacolata Concezione.

“Dalle 11,00 alle 13,00 abbiamo distribuito 260 pasti – commenta l’assessore alla Politiche sociali Luigi Cirillo, che non è voluto mancare all’appuntamento -. Il mio ringraziamento va ai volontari della mensa, che hanno garantito la preparazione dei pasti e la relativa distribuzione, e a don Pasquale, per la concessione della struttura munita di tutte le attrezzature per cucinare una quantità così numerosa di pasti. Ad ogni famiglia è stato consegnato anche un panettone”.

La solidarietà verso le persone bisognose è alla base di una società civile, e diventa un obbligo istituzionale quando, come in questa fase pandemica, non c’è nemmeno più la possibilità di sbarcare il lunario con piccoli espedienti.