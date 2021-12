A cura della Redazione

La nuova ondata di contagi da Covid-19 che interessando tutta l'Italia, mette in difficoltà anche l'Ente Autonomo Volturno (EAV).

L'azienda di trasporti si trova costretta a cancellare 13 delle corse programmate oggi sulle linee della Circumvesuviana.

Eav annuncia che ''causa improvvisa indisponibilità (malattia e quarantene) di personale, legata all'attuale emergenza epidemiologica'' oggi non saranno garantite le corse sulla linea Napoli-Centro Direzionale-Torre del Greco delle 7:02, 7:26 e 9:02 da Napoli a Torre del Greco e delle 7:49, 8:13 e 9:49 da Torre del Greco a Napoli; sulla linea Napoli-Sarno delle 9:16 e delle 14:52 in partenza dal capoluogo e delle 10:58 e delle 16:34 in partenza da Sarno; sulla linea Napoli-Baiano è stato soppresso il treno delle 6:08 in partenza da Baiano, mentre quelli delle 8:02 in partenza da Napoli e delle 9:44 in partenza da Baiano sono sostituiti da bus della ditta A.M. Autoservizi Meridionali. Cancellati inoltre il treno delle ore 12:42 da Napoli per Sorrento e quello delle ore 14:48 da Sorrento per Napoli. (ANSA)