A cura della Redazione

Con le festività natalizie l’Assessorato alle Politiche sociali del comune di Torre Annunziata, retto da Luigi Cirillo, ha messo in campo moltissime iniziative.

Per i più piccoli, “Il Villaggio degli Elfi e di Babbo Natale” e “Christmas Market (per l'Epifania, l'analogo evento è stato rinviato per le ristrettezze sul Covid).; per le famiglie bisognose, i “pacchi alimentari” e l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, per i giorno 24 e 31 dicembre. Proprio ieri, infatti, altre 240 persone hanno potuto ritirare il pranzo dell’ultimo dell’anno, con l’aggiunta di un panettone, preparato da volontari della Mensa dei poveri, gestita da don Pasquale Paduano.

Poi le iniziative per gli anziani. Sono state organizzate serate danzanti dedicate agli anziani dell’Associazione Auser con balli di liscio, tombolate, animazione, musica e dolci natalizi. Mercoledì 29 dicembre, inoltre, un pullman ha condotto 40 anziani in gita a Napoli per visitare i luoghi più caratteristici del capoluogo partenopeo. Presenti l'assessore Luigi Cirillo e il consigliere comunale Antonio Pallonetto.

Infine, per i diversamente abili, sarà organizzato il “Pranzo della Befana” con consegna di calze ed animazione, a cura dell’associazione Unitalsi, presso il Villaggio del Fanciullo a Rovigliano.