Continuano gli appuntamenti degli open day pediatrici organizzati dall’Asl Na 3 Sud.

Dal 27 dicembre 2021 sono stati vaccinati in tutta l’azienda Asl Na 3 Sud già oltre 2.500 bambini appartenenti alla fascia di età 5-11 anni.

Un appuntamento importante è previsto per domani (6 gennaio 2022) nel Comune di Meta dove le unità mobili vaccinali dirette dal dottor Antonio Coppola saranno presenti presso la scuola I.C. Buonocore Fienga in via Guglielmo Marconi n. 21 per l’open day pediatrico della Befana”.

Ai piccoli neo vaccinati saranno consegnati gadget messi a disposizione dal referente aziendale scuole promotrici di salute Asl Na 3 Sud Pierluigi Pecoraro, regalini e sorprese offerti dall’amministrazione comunale di Meta che per l’evento ha coinvolto ludoteche ed animatori.

Al termine della vaccinazione sarà personalmente la Befana a consegnare ai bimbi i doni ed un simpatico “diploma di coraggio” per ricordare simbolicamente una importante giornata.

Altri open day in programma

7 GENNAIO

I. C. A. DE CURTIS

PLESSO FRAZ. VICO

VIA SAN MARTINO

PALMA CAMPANIA (NA)

I. C. S. DI GIACOMO-DE NICOLA

VIA CASALONE, 1

FRAZ.BOMERANO

AGEROLA (NA)

8 GENNAIO

1° CIRCOLO DIDATTICO POMPEI CAPOLUOGO "

PIAZZA SCHETTINI

POMPEI (NA)

I. C. POGGIOMARINO 1° CAPOLUOGO

VIA ROMA, 38

POGGIOMARINO (NA)

Fascia di età 5-11 anni. Orario dalle 9.00 alle 13.30. Non occorre prenotazione.