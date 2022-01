A cura della Redazione

Come preannunciato nel suo consueto appuntamento Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato la ordinanza che chiude le scuole, fino alle secondaria di I grado, sul territorio regionale fino al 29 gennaio prossimo, in ragione della emergenza epidemiologica legata al Covid-19 è in particolar modo alla diffusione della variante Omicron. Il Governo centrale sembra intenzionato a impugnare la decisione.

Niente didattica in presenza, dunque, per servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, ecc.) e scuola dell'infanzia, elementari (così come definiti dall'art. 2 del D.LGS. n. 65 del 017) e medie.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è sempre fino a sabato 29 gennaio, dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”