La Campania si appresta a passare in zona gialle. Si attende solo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

I due parametri relativi ai ricoveri ospedalieri (10% di occupazione di posti letto nelle terapie intensive e 15% dei reparti ordinari, cosiddetta "area non critica") sono stati ormai sforati, vista l'impennata di casi nelle ultime settimane e il sempre maggior numero di persone che vengono ricoverati presso le strutture sanitrarie.

L'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), evidenzia per la Campania, al 6 gennaio, un tasso di ricoveri in terpaia intensiva pari al 10% (media nazionale 16%), mentre nei reparti ordinari l'indice sale al 20% (media nazionale 22%).

Attualmente, sono 10 le regioni in giallo: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ma ben presto, a queste potrebbero aggiungersene altre.

In zona gialla, sostanzialmente, poco o nulla cambia rispetto alla zona bianca.