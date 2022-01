A cura della Redazione

Nell’Asl Napoli 3 Sud sono attivi due centri vaccinali di secondo livello presso i quali possono ricevere le dosi esclusivamente le persone allergiche e con particolari condizioni di salute.

Considerata l'allocazione dei centro vaccinali all'interno dei presidi ospedalieri, data la situazione emergenziale in atto, con un esponenziale aumento dei casi covid positivi, diventa indispensabile evitare assembramenti.

Da domani, sabato 8 gennaio 2022, l'accesso al centro vaccinale dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia avviene solo previa prenotazione ricevuta dal vaccinando o con invio di una mail all’indirizzo [email protected]

Allo stesso modo da lunedì 10 gennaio 2022 il centro vaccinale dell’ospedale di Nola accetterà soltanto vaccinandi prenotati.

Il sistema adottato della regolamentazione degli accessi mediante l'utilizzo di distributore taglia code, utilizzato in un primo momento, non ha permesso la riduzione dei disagi per l'utenza e per il personale.

Ciò è dovuto anche all’ubicazione dell’atrio ospedaliero da cui si accede sia al centro vaccinale, sia al reparto di radiologia.

Si rende disponibile l’indirizzo mail del centro, [email protected] a cui richiedere la prenotazione, indicando il proprio codice fiscale.

Dunque, non saranno accettati vaccinandi non presenti nell’elenco dei prenotati.