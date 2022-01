A cura della Redazione

Dopo il brillante esordio dello scorso 21 dicembre con il tributo a Frank Sinatra di Gianluca Guidi, il cartellone della rassegna teatrale del Politeama di Torre Annunziata prevedeva il secondo appuntamento per venerdì 14 gennaio 2022. Lo spettacolo in programma è stato saggiamente rinviato a causa della positività di alcuni componenti del cast. Di seguito il comunicato del direttore artistico della rassegna Achille De Luca.

«Abbiamo sperato fino alla fine che questo maledetto virus ci lasciasse un pò in pace, ma così non è stato. Con sommo dispiacere devo informarVi che lo spettacolo di venerdì 14 gennaio 2022 “E che Teatro” con Lino D’Angiò, Alan De Luca ed altri 14 artisti, è stato rinviato a data da destinarsi causa positività di qualche componente della compagnia. Andare a teatro deve essere un piacere per tutti e non una preoccupazione. Quindi abbiamo deciso di comune accordo con il cast di rimandare l’appuntamento previsto in cartellone. Sarà nostra cura informarVi della nuova data, in modo da vivere con più spensieratezza e con lo spirito giusto lo spettacolo. Grazie a tutti».