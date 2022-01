A cura della Redazione

L'ASL NA 3 Sud ha promosso altri quattro open day vaccinali anti Covid nelle scuole per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Martedì 18 gennaio (ore 9-13.30) appuntamento a Gragnano presso la Scuola Media Statale "Fucini Roncalli" di via Quarantola.

Il 19 gennaio, saranno aperti tre hub vaccinali (dalle ore 9 alle 13.30): a Camposano, presso l'I.C. Visciano Camposano plesso Virgilio (ingresso 1 via Rispoli, ingresso 2 via Quatrano); a Scisciano, presso l'I.C. Omodeo Beethoven plesso Padre Matteo Rossi di via Sabato Borzillo; a Cicciano, presso l'I.C.S. Bovio-Pascoli-Pontillo plesso Bovio di via Marconi.

Ricordiamo che non è necessaria la prenotazione, essendo l'accesso libero.