A cura della Redazione

Covid, aumentano i contagi in modo esponenziale, e bisogna dire grazie ai vaccini se gli ospedali e le terapie intensive non sono intasati come nella prima e seconda ondata del virus.

Giornaliermente assistiamo a veri e propri bollettini di guerra che non fanno altro che deprimere una popolazione già duramente provata da quasi 2 anni di pandemia.

Secondo fonti autorevoli, entro la fine del mese di gennaio 2022 la metà della popolazione europea risulterà contagiata. L’unico aspetto positivo, se così possiamo dire, è che la variante Omicron è meno aggressiva di quelle precedenti e quindi fa meno danni.

Ma qual è la situazione attuale in Campania e in alcuni Comuni vesuviani a sud di Napoli?

Secondo i dati disponibili e da noi raccolti, tra i Comuni presi a riferimento, quelli che presentano la maggiore percentuale di positivi rispetto al numero degli abitanti sono Terzigno e Ottaviano, con un tasso di positività al 6%.

Seguono Pompei e Torre Annunziata (tasso di positività al 4,8%); Sant’Antonio Abate (4,6%); Boscotrecase (3,7%); Castellammare di Stabia (3,5%); Boscoreale (2,7%); Torre del Greco (2,6%).

Ma a quanto ammonta il tasso di positività della regione Campania? Prendendo a riferimento i dati del 16 gennaio 2022, gli attuali positivi sono 249.206 distribuiti su una popolazione di 5.624.260 abitanti. Il tasso di positività, pertanto, è pari al 4,4%.