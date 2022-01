A cura della Redazione

Al via la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti Covid ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. L’Asl Napoli 3 Sud ha programmato gli open day presso gli stessi istituti scolastici in cui vennero effettuate le prime dosi nei giorni 4, 5, 7, 8 e 9 gennaio scorsi. Per Poggiomarino e Torre Annunziata i plessi scolastici sono differenti rispetto a quelli in cui vennero inoculate le prime dosi.

Ricordiamo che non è necessaria alcuna prenotazione. Basta presentarsi presso l'hub vaccinale muniti di tessera sanitaria del bambino.

Ecco il calendario delle somministrazioni delle seconde dosi:

- I.C. R. Iozzino via Roma, 37 - Casola di Napoli, 3 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 18:30 (prima dose 4 gennaio 2022);

- I.C.G. Leopardi via Cavour - Torre Annunziata, 4 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 13:30 (prima dose 4 gennaio 2022);

- I.C. Cozzolino D’Avino - S. Gennaro Vesuviano, 26 gennaio 2022 dalle 15:00 alle 19:30 (prima dose 5 gennaio 2022);

- I.C. Giulio Rodinò via IV novembre, 43 - Ercolano, 4 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 18:00 (prima dose 5 gennaio 2022);

- I.C.1 "A. De Curtis" Plesso Vico - Palma Campania, 5 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 18:00 (prima dose 7 gennaio 2022);

- 1° Circolo Capoluogo piazza Schettini - Pompei, 5 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 18:00 (prima dose 8-9 gennaio 2022);

- I.C. De Filippo plesso S.M.S. via Giuliano - Poggiomarino, 5 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 18:00.