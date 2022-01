A cura della Redazione

Guasto improvviso alla rete idrica, mancanze d'acqua nella zona sud di Torre Annnziata. A comunicarlo è la GORI.

Le zone interessate sono: Corso Vittorio Emanuele, Via Fontana, Via Roma, Via Filippini, Via Terragneta, Via Giovanni Pascoli, Via Pastore, Via Plinio ed tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30 di lunedì 31 gennaio.