Conferimento di riconoscimenti alle associazioni ed agli organismi di volontariato operanti a Torre Annunziata.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata, si svolgerà venerdì 11 febbraio in occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato, istituita dall'allora Papa Giovanni Paolo II nel 1992.

«Al fianco del personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due anni - afferma l’assessore Luigi Cirillo -, una preziosa opera di supporto è stata svolta da associazioni ed organismi di volontariato. Per tale ragione, l’Amministrazione comunale intende richiamare l’attenzione su tutti coloro che a vario titolo dedicano il proprio tempo e la loro professionalità alla cura del malato, e in generale alla terapia della sofferenza, attraverso un ringraziamento ad associazioni e organismi di volontariato presenti sul nostro territorio, conferendo loro un riconoscimento per l’altissimo valore sociale e morale del gravoso lavoro prestato al servizio della comunità».

L’evento è in programma alle ore 11 presso l’aula consiliare “G. Siani” della sede comunale di via Provinciale Schiti.