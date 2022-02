A cura della Redazione

Mascherine anche all'aperto in Campania, almeno per tutto febbraio. Il "monito" è del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha parlato a marigine di un sopralluogo all'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno interessato da lavori ampliamento di una pista d'atterraggio. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resterà dunque obbligatorio, nonostante il Governo centrale abbia di fatto eliminato tale disposizione a partire dal prossimo 11 febbraio.

"Superiamo questo periodo di feste tra San Valentino e Carnevale - ha detto De Luca -. Non è un grande sacrificio, non andiamo di fretta, così stiamo più tranquilli. Dobbiamo essere prudenti, la Campania è la regione italiana con la più alta densità abitativa. Cerchiamo di arrivare alla fine dell'emergenza, prevista a fine marzo. Abbiamo già fatto un miracolo durante questi anni di epidemia, con 15mila dipendenti in meno nella Sanità campana a causa di dieci anni di commissariamento. I cittadini sono stati nel complesso responsabili".

Sul versante scuola, De Luca ha poi rimarcato l'importanza di completare le vaccinazioni per la fascia di età 5-11 anni. "I risultati sono buoni, siamo arrivati a 181mila vaccinati su oltre 300mila. La soglia dei 200mila ci dà più serenità e tranquillità, nonostante il disastro fatto dal Ministero della Istruzione e il caos che ha determinato per présidi, famiglie e alunni. Guardiamo avanti, ci avviamo verso una nuova normalità".