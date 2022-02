A cura della Redazione

Ancora disagi sulla tratta ferroviaria FS sulla linea Napoli-Salerno.

RFI comunica che, almeno fino al 28 febbraio prossimo, la circolazione dei treni è interdetta tra Napoli San Giovanni Barra - Torre Annunziata - Castellammare di Stabia causa la presenza di un edificio pericolante ubicato in prossimità dei binari tra Portici e Santa Maria La Bruna (Torre del Greco).

Queste le modifiche alla circolazione dei convogli:

I treni:

• Regionali delle relazioni Napoli Centrale - Torre Annunziata Centrale - Nocera Inferiore - Salerno - Eboli - Sapri - Paola e viceversa subiscono variazioni e cancellazioni.

• Metropolitani da Napoli Campi Flegrei per Torre Annunziata Centrale - Castellammare di Stabia - Salerno sono cancellati da Napoli San Giovanni Barra a Torre Annunziata Centrale - Castellammare.

Trenitalia ha attivato:

• servizio bus navetta, con frequenza di circa 20 minuti, fra Napoli San Giovanni Barra e Torre A. Centrale e viceversa;

• servizio bus navetta, con frequenza di circa 30 minuti, fra Napoli Centrale e Torre A. Centrale e viceversa;

• servizio bus navetta, con frequenza di circa 30 minuti fra Santa Maria la Bruna a Torre Annunziata Città e viceversa;

• servizio bus in sostituzione del treno fra Castellammare di Stabia e Torre A. Centrale e viceversa.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione di:

NAPOLI CENTRALE: Via G. Ferraris - Circumvesuviana e Terminal Bus Corso Arnaldo Lucci; Napoli San Giovanni Barra: Nuovo Varco FS; Pietrarsa: Bivio Stazione Inizio Corso San Giovanni; Portici: Piazzale esterno altezza rotatoria palina ANM; Torre del Greco: bus direzione Salerno: Via del Corallo altezza palina ANM, bus direzione Napoli: via Cesare Battisti - palina ANM n.4889 - altezza Istituto bancario; Torre Annunziata Città: Via V. Veneto-Palina EAV - altezza civico 411.

I viaggiatori da e per Santa Maria la Bruna dovranno scendere a Torre Annunziata Città e proseguire con bus navetta.

Ulteriori informazioni presso gli uffici di assistenza alla clientela e biglietterie.

INFO MAP STAZIONAMENTO BUS (CLICCA QUI).