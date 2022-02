A cura della Redazione

Fino alle ore 21 di giovedì 10 febbraio, resterà sospesa l'erogazione dell'acqua in diverse zone del comune di Torre Annunziata a causa di lavori di manutenzione degli impianti.

Queste le aree interessate: Via Castriota, Viale Manfredi, Via Plinio, Via Roma, Piazza Imbriani, Via Sant’Alfonso M. dei Liguori e tutte le relative traverse.

La GORI segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.