Stamattina, presso la sede del Comune, c'è stato un incontro tra il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e una rappresentanza dell'Associazione "La paranza delle idee" e Concommercio sulla questione 'strisce blu'.

"Non abbiamo voluto sottrarci a un confronto in programma già dalla scorsa settimana - affermano gli interlocutori del primo cittadino in una nota -, e da noi stessi richiesto per rappresentare le nostre richieste di modifica della futura disciplina della sosta a pagamento, al fine di renderla meno penalizzante per i cittadini torresi. Il nostro scopo era lo stop della gara per l'affidamento in concessione della gestione delle strisce blu e la revoca della delibera di G.M. con la quale sono state individuate le aree di sosta a pagamento e determinate le relative tariffe orarie".

Il Sindaco ha chiarito che non c'è nessuna gara in corso e che, fin qui, c'è stato soltanto uno scambio informale di documenti con la Stazione Unica Appaltante.

"Ciò che preme più di tutto - continua la nota - è la revoca della citata delibera: per ragioni di metodo e di merito e ora anche di opportunità politica. Il Sindaco ha preso atto delle nostre osservazioni e si è impegnato a valutare la rimodulazione della delibera in questione, non escludendo che si possa giungere anche a una sua revoca".