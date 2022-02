A cura della Redazione

Refezione scolastica a Torre Annunziata ancora sospesa, le critiche dell'associazione Genitori Insieme per la Scuola.

"Ancora una volta un servizio essenziale a beneficio della comunità scolastica quale la refezione, mai riattivato dopo le festività natalizie, è stato ulteriormente sospeso fino al 4 marzo - si legge in una nota -. L’Associazione Genitori Insieme per la Scuola apprende con grande amarezza questa notizia che aggrava ancor di più il disagio sociale a danno di studenti e famiglie".

Uno stop che l'associazione addebita "alle Dirigenze scolastiche, non in grado di assicurare un servizio essenziale, nonostante la disponibilità del Comune, per motivi a dir poco indecorosi! Non garantire la mensa scolastica con una curva epidemiologica del contagio da Covid19 in costante miglioramento è un atto assolutamente discutibile. Il basso indice di presenza giornaliera degli studenti così come l’eventuale numero non sufficiente di personale necessario a garantire tale servizio, non rappresentano motivazioni adeguate e ragionevoli per attuare indiscriminatamente la sospensione della mensa scolastica. Garantire un pasto a scuola ha non solo una valenza nutrizionale ed educativa, ma è anche un aiuto e sostegno alle famiglie più bisognose".

Infine, l'Associazione "diffida le Dirigenze scolastiche cittadine a non lasciare per un altro mese le famiglie senza un servizio essenziale quale la mensa scolastica, invitandole a rivedere immediatamente l’infausta decisione presa, tra l’altro assunta senza consultare la componente genitoriale né le associazioni civiche come la nostra, che si sono mostrate sempre disponibili a rinvenire soluzioni condivise nell’interesse di tutti gli studenti e a tutela del loro Diritto all’Istruzione".