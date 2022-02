A cura della Redazione

E' ripresa stamattina, 14 febbraio, l'attività didattica in presenza degli alunni del plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata.

Dopo la chiusura forzata, causa criticità srutturali dell'edificio, e a seguito del sopralluogo degli esperti incaricati dal Comune di effettuare i rilievi, è stata predisposta la riapertura della scuola, come da avviso a firma della dirigente scolastica Anna Maria Papa.

Le classi quinte della scuola primaria (elementari), sezioni A, B, C, saranno allocate al plesso di via Caravelli, in attesa che vengano effettuati gli interventi di manutenzione nell'area che prima le ospitavano; mentre le classi seconde delle elementari e tutte le classi delle medie riprendono la frequenza nella sede di via Gambardella.