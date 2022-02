A cura della Redazione

Il plesso scolastico Alfieri di via Gambardella a Torre Annunziata è chiuso dal 19 gennaio scorso dopo che sono state rilevate criticità strutturali al suo interno. L’Amministrazione comunale, dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Utc, ha commissionato un apposito studio per sapere se la struttura è agibile o meno, e nel secondo caso quali i lavori necessari da fare per mettere l’edificio in sicurezza.

Nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio, L’Associazione Genitori Insieme per la Scuola ha diffuso una nota nella quale denuncia lo stato di stallo in cui si trovano 500 alunni, “tuttora in didattica a distanza, impropriamente attivata dalla dirigente dell’Alfieri. Pertanto l’Associazione - si legge nel comunicato -, oltre a manifestare la propria solidarietà alle famiglie così duramente colpite da questo lungo e duraturo disagio sociale, chiede con forza che le istituzioni comunali e scolastiche diano subito le risposte dovute, sanando una ennesima ferita contro il Diritto all'Istruzione – conclude la nota -, ancora una volta sacrificato a causa di una pessima gestione amministrativa”

Sull’argomento interviene il sindaco Vincenzo Ascione. “Venerdì scorso mi sono incontrato con la dirigente scolastica dell’Alfieri e con i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Come ho già avuto modo di spiegare loro, al momento non conosco l’esito della verifica tecnica effettuata. Appena mi sarà consegnata, e spero al più presto possibile, assumerò i dovuti provvedimenti”.

Le ipotesi sono due: o riaprire immediatamente la scuola, se dalla relazione si evince che non c’è alcun pericolo per gli studenti, oppure avviare subito i lavori per mettere in sicurezza il plesso scolastico, reperendo, nel contempo, un'altra struttura per dare la possibilità agli studenti di svolgere le lezioni in presenza.