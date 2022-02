A cura della Redazione

«Abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria nella battaglia contro il Covid nonostante 10mila dipendenti in meno nella Sanità in dieci anni a causa del commissariamento. Siamo la regione d'Italia con meno decessi. Ormai stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria, ci avviamo verso la vita normale».

Le parole sono del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato a margine della visita all'ospedale Santa Maria dele Grazie di Pozzuoli.

«Ormai il Covid è alle spalle a condizione, però, che facciamo le persone serie e siamo responsabili. Fino a febbraio manterremo l'obbligo di mascherine anche all'aperto - ha proseguito -. Il messaggio dato dal Governo è irresponsabile, sbagliato. Si deve portare anche all'esterno. Soprattutto in situazioni particolari, come all'entrata e all'uscita dalle scuole e nelle zone della movida. Abbiamo fatto benissimo ad avere il green pass rafforzato - il parere di De Luca -, i cittadini devono essere responsabili della vita propria e degli altri».

Sull'entrata in vigore, da oggi, dell'obbligo di vaccinazione per i lavoratori over 50, in particolare nella Pubblica Amministrazione, De Luca è stato piuttosto eloquente: «Per andare a lavorare si va tutelati. Chi, tra gli over 50, non ha ancora fatto il vaccino vuol dire che non ha bisogno di lavorare. Se è così, diamo spazio ai giovani. Per quello che mi riguarda va benissimo».