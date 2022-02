A cura della Redazione

Imponente piano di realizzazione di opere pubbliche in Campania, oltre 1,5 miliardi di euro il costo complessivo.

La Regione ha presentato gli interventi da effettuarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero per il Sud, affinché vengono finanziati mediante il Fondo di Sviluppo e Coesione.

Nel dettaglio, le "candidature" riguardano principalmente i progetti relativi alla rete stradale, per i quali saranno investiti oltre 1,1 miliardi di euro. Per questi, la progettazione è in fase avanzata.

Le opere interessano gli assi stradali di competenza di ANAS e interventi sulle strade non di competenza nazionale. Tra questi, il collegamento autostradale tra l’A1 verso il litorale di Capua; il definitivo ampliamento a tre corsie del Raccordo Salerno/Avellino; il primo lotto della strada di collegamento veloce Contursi-Agropoli (variante alla Statale 18) e quello del collegamento autostradale con l’A1.

Oltre alle infrastrutture stradali, sono candidati a finanziamento, per ulteriori 315 milioni di euro, interventi sulle ferrovie regionali, tra cui il primo lotto della riqualificazione del Nodo complesso di Napoli Garibaldi con collegamento EAV-Piazza Garibaldi, oltre a circa 60 milioni di euro per l’eliminazione dei passaggi a livello sulla Linea Storica Napoli-Salerno, integrati e sistematici rispetto a quelli già finanziati, ed un progetto di circa 115 milioni per il terzo stralcio funzionale della Diga di Campolattaro.