A cura della Redazione

«Ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall'epidemia e iniziamo ad imboccare la strada della normalità. Nessun rilassamento ma abbiamo anche il diritto, un po', di respirare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appunatmento del venerdì su Facebook.

«Dopo la prossima settimana la Campania potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché - ha proseguito De Luca - ma cambia dal punto di vista psicologico. Da due settimane registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive sotto il 10%. La linea di rigore che stiamo seguendo produce risultati significativi e dobbiamo continuare così. La linea della Regione è stata sempre chiara: aprire tutto ma per sempre, non per finta. Questo ci consentirà di tornare progressivamente a riaprire anche le attività ordinarie nel campo della Sanità. La situazione dei pazienti non Covid si è aggravata con il rinvio di interventi, prestazioni ambulatoriali, ecc.. Ovviamente non abbiamo mai interrotto le prestazioni urgenti. Se la situazione prosegue così, nel suo alleggerimento, per fine mese riapriremo reparti che avevamo chiuso per accogliere pazienti Covid. Il dato dei ricoveri di pazienti non gravi è ancora rilevante - continua De Luca -, ci auguriamo di avere un alleggerimento complessivo, tra area medica e intensive, per fine mese».

Sulle mascherine: «Resta obbligatorio l’uso anche all’aperto. Un po' di sacrificio. Significa proteggersi di più nelle situazioni più delicate in termini di affollamento: movida ed entrata e uscita dalle scuole».

Il governatore ha poi evidenziato come la pandemia abbia inciso notevolmente sugli screening oncologici. «Dobbiamo riprendere rapidamente le attività che, in alcuni casi – colon retto, mammella, cervice dell’utero – si sono quasi azzerate. La situazione si è aggravata e questo non va bene. Invito soprattutto le giovani donne a sottoporsi a controlli di prevenzione. I ritardi accumulati sono veramente gravi e non possiamo più tollerarli».

L'ultima riflessione De Luca la dedica a Zeudi Di Palma, 21enne napoletana (di Scampia) eletta Miss Italia. Poi commenta anche il «bellissimo risultato del Napoli a Barcellona. In bocca al lupo per il prosieguo. E' stato un risultato straordinario». Parole di incoraggiamento anche per la Salernitana. «L'impresa è difficile, quella della salvezza. Ma sono tra quelli che crede che il destino si compie quando si realizza e non prima. Bisogna combattere fino all'ultimo».