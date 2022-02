A cura della Redazione

Arriva l'ufficialità. Con una ordinanza inviata alla Dirigenza scolastica, il sindaco dimissionario di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha disposto la chiusura del plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri".

La scuola resterà interdetta agli studenti per un periodo previsto di 60 giorni (a far data dal 21 febbraio), «salvo proroghe o imprevisti e comunque fino ad ultimazione dei lavori di manutenzione già programmati dall'Amministrazione comunale», si legge nel documento a firma del primo cittadino uscente.

In una nota, poi, la scuola precisa che, al momento e fino a nuova comunicazione, «le attività didattiche delle classi della Scuola Secondaria di 1^ Grado (medie, ndr) e delle classi Seconde della Scuola Primaria (elementari, ndr) sono sospese», in attesa che venga deciso dove trasferire gli alunni per consentire loro l'attività didattica in presenza​ «sulla base delle disponibilità delle strutture ospitanti».

Dunque, bambini e ragazzi che frequentano il plesso di via Gambardella al momento non svolgono alcun tipo di attività didattica, neanche a distanza.