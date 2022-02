A cura della Redazione

Il più grande Mercato Florovivaistico italiano sarà ubicato a Torre Annunziata.

Mercoledì 16 febbraio l’Ufficio Tecnico del comune oplontino ha dato finalmente l’autorizzazione alla società Gaia Florum SpA di avviare i lavori di riqualificazione del capannone industriale ex Metalfer per la realizzazione di un Polo Florovivaistico a via Terragneta a Torre Annunziata, in conformità al progetto a firma dell’ingegnere Silvestro Turco.

Il nuovo mercato rappresenterà una ulteriore spinta per un settore che vede la Campania già tra le regioni leader nel comparto florovivaistico: il valore della produzione di fiori e piante in vaso è di circa 300 milioni di euro annui e il 9% della superficie nazionale investita per la coltivazione di fiori e piante ornamentali si trova, infatti, nella nostra regione, con evidenti ricadute positive anche in termini di occupazione.

I lavori di riqualificazione dovranno iniziare entro un anno e terminare entro tre anni a partire dalla data dell’autorizzazione a costruire.

I lavoratori dell’ex Metalfer, espulsi dal ciclo produttivo, dovrebbero trovare utile collocazione all’interno del nascente Polo Florovivaistico.

“Gaia Florum – come ha già ha affermato il rappresentante legale della società Vincenzo Malafronte -, pur in assenza di vincoli sia di natura giuridica che contrattuale, si è sempre detta disponibile alla ricollocazione dei lavoratori ex Metalfer, ma, come già ribadito in precedenti incontri, questo non potrà avvenire prima del raggiungimento dell’ordinaria produttività del Mercato Florovivaistico”.