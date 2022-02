A cura della Redazione

Da martedì 1 marzo decade l'obbligo, anche in Campania, di indossare le mascherine all'aperto, come già accade in Italia da alcune settimane.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva infatti reso obbligatorio utilizzare i DPI all'esterno fino a fine febbraio. Una prescrizione che si esaurirà oggi, 28 febbraio.

Ora, con il passaggio della Campania in "zona bianca", all'obbligo si sostituisce una semplice raccomandazione di portare con sé le mascherine in luoghi aperti, ma vige comunque l'obbligo - fino al 31 marzo, quando cesserà lo stato di emergenza, come disposto dal Ministero della Salute - di indossarle in presenza di situazioni di affollamenti o assembramenti di persone (e, comunque, sempre, al chiuso in luoghi diversi dall'abitazione privata), circostanza che potrebbe verificarsi in particolare nella giornata di Carnevale, ossia proprio martedì 1 marzo.

Da qui, il "richiamo" di De Luca alla responsabilità dei cittadini. "Si raccomanda in modo particolare - dichiara De Luca - di rispettare tale obbligo in occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le attività economiche".