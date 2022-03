A cura della Redazione

Iniziativa per la pace in Ucraina e dire "no" alla guerra

Sabato 5 marzo, in piazza Giovanni XXIII della Pace a Torre Annunziata, ci sarà una manifestazione spontanea dei cittadini per la "Pace tra i Popoli".

L'appuntamento, dinanzi alla Basilica della Madonna della Neve, è alle ore 11.

Sarà l'occasione per far sentire la vicinanza dei torresi alla popolazione ucraina e pregare per l'intercessione della Vergine Bruna affinché ponga fine ai conflitti, non solo quello alle porte dell'Europa, che affliggono e distruggono l'umanità ed il mondo.