A cura di Salvatore Cardone

Stamattina a “Omnibus”, la trasmissione in onda su La7, la giornalista Alessandra Sardoni ha intervistato l’ammiraglio Giampaolo Di Paola, originario di Torre Annunziata ed ex ministro della Difesa con il governo Monti, sulla guerra in Ucraina.

“La guerra in Ucraina, dopo un’avanzata veloce da parte delle truppe russe, ora procede con lentezza. Nonostante che gli invasori stiano stringendo in una morsa Kiev, secondo me in questa guerra ci saranno molte vittime non solo tra i civili e i militari ucraini, ma anche tra gli stessi russi. Il conflitto non sarà breve e anche se cadesse Kiev e si formasse un governo filo-russo, non avendo il consenso della popolazione, rimarrebbe comunque impantanato”.

Sulla no fly zone Di Paola, tra l’altro anche ex Presidente del Comitato Militare della NATO è stato categorico: “La Polonia è contraria ma anche altri Paesi europei lo sono perché ci sarebbe uno scontro diretto con le forze armate russe. Mentre con la cessione di aerei di combattimento alla Ucraina la Russia potrebbe interpretare tale decisione come un atto di guerra”.

Molti torresi non lo conoscono e non sanno che Di Paola è un nostro concittadino. Eppure ha ricoperto incarichi importantissimi. Oltre agli incarichi sopradescritti, è stato anche Capo di Stato Maggiore della Difesa. In quest’ultimo ruolo ha svolto la funzione di coordinatore di tutte le missioni internazionali dell’Italia, dall’Irak all’Afghanistan.

Nella sua vita ha ricevuto oltre una quindicina di decorazioni e onoreficenze, tra le quali “The Legion of Merit” dagli Stati Uniti e “La Legion d’Honneur” dalla Francia, oltre alla medaglia ONU per la missione e il mantenimento della pace in Kosovo.

Nato a Torre Annunziata il 15 agosto del 1944, Di Paola ha fatto una straordinaria e folgorante carriera, iniziata nel Collegio Navale di Venezia e continuata nell’Accademia Navale di Livorno e nella scuola di sommergibili.

Eppure, in un’intervista rilasciata oltre dieci anni fa, affermò che la sua ambizione da ragazzino non era quella di diventare un capo militare.... ma un artista! È un appassionato di tanti sport, ama sia la montagna che il mare. Ha praticato l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio, il volo in deltaplano, lo jumping in paracadute, la vela e la pesca subacquea.

Insomma è un grande torrese che ci rende orgogliosi per aver avuto i suoi natali nella nostra città.