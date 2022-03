A cura della Redazione

In un intervento a Pozzuoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato ancora di Covid.

"Teniamoci questa mascherina sempre, anche se vaccinati, perché il contagio può arrivare, dopo 4 mesi dal vaccino il livello di protezione diminuisce. in Italia ci sono di nuovo 100mila contagi al giorno", ha detto.

Per De Luca, bisognerebbe fare la quarta dose a distanza di 4 mesi dall'ultima. "Deve essere introdotta, per querlli come me che l'hanno fatta 4 mesi cominciano ad avere qualche problema".

"Veniamo da due anni di calvario - ha proseguito -, siamo stremati, abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Ma se vogliamo tornare alla normalità per sempre dobbiamo essere prudenti, altrimenti ci illudiamo di tornare alla vita normale per due mesi e poi ricominciamo daccapo con le chiusure".

L'uso della mascherina, per il governatore, "deve essere generalizzato, sia per chi è vaccinato sia per chi non lo è. Nelle scuole i ragazzi in classe hanno le mascherine, quando entrano ed escono abbassano la guardia, ci sono assembramenti, tornano a casa e contagiano. Qualche decisione del Governo mi sembra un po' avventata. Il green pass per viaggiare sui mezzi pubblici deve essere mantenuto. Se rompiamo le righe, è evidente che tra un mese dovremo richiudere l'Italia. Almeno nei luoghi di assembramento portiamo la mascherina, al di là di quello che decide il Governo. Serve senso di responsabilità. Meglio questo piccolo fastidio - ha concluso - che rialimentare il contagio".