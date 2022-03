A cura della Redazione

La Misericordia di Torre Annunziata, guidata dalla presidente Enza Costa, ha provveduto a trasferire, con un proprio automezzo, due famiglie ucraine fuggite dal luogo di guerra da Sarsina Cesena a Capua.

Le due famiglie sono composte da mamme e figli, in tutto 7 persone (6 femmine ed un maschio). I padri dei ragazzi sono rimasti in Ucraina a combattere contro l’invasione dell'esercito russo.

Questa della Misericordia non è la prima missione a favore del popolo ucraino. Il 10 marzo scorso un pulmino è andato a Cracovia in Polonia per prelevare sette donne e cinque bambini per poi trasferirli a Napoli.