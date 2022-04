A cura della Redazione

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu

L’Asl Napoli 3 Sud intende in questa giornata rinnovare il proprio impegnoe l’avvio di un sistema territoriale assistenziale e di accompagnamento per le persone in condizione di autismo.

Il Centro aziendale, coordinato dal dottor Cesare Principe, è attivo già da oltre 2 anni con sede presso l’ospedale Maresca a Torre del Greco.

24 mesi di attività che hanno permesso un avvicinamento delle famiglie e un accreditamento nel circuito regionale e nazionale per la precocità della diagnosi che favorisce l’orientamento al trattamento in un’età fondamentale per il bambino.

Anche in epoca Covid ha rilasciato oltre 200 diagnosi. Ha sperimento un progetto di trattamento che in 5 mesi di attività ha prodotto 500 interventi con un rigido protocollo assistenziale e una notevolissima compliance delle famiglie.

I nuclei interdistrettuali di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza rappresentano il front-office territoriale per le necessità ed i bisogni dei bambini.È stato adottato un programma sperimentale denominato C.A.S.E. (Cura Abilità Sostieni Emancipa) rivolto a bambini con DSA per intraprendere percorsi terapeutici negli ordinari contesti di vita.

I centri di salute mentale offrono le prime risposte ai bisogni delle persone adulte con autismo, non solo per la gestione delle co-morbilità, ma anche per fungere da referenza per le necessità di costruzione di progetti di vita.

Recentemente è stato anche istituito un ambulatorio odontoiatrico per fragili presso il Maresca, con un percorso dedicato a ragazzi e adulti autistici. Già allo studio ambulatori oculistici, ortopedici e gastroenterologici con accesso alle valutazioni dietologiche.

Un anno fa la giunta regionale della Campania ha deliberato un atto di fondamentale importanza (la delibvera di giunta n.131 del 31 marzo 2021 Pdta - percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva) che rappresenta un tassello essenziale per la rete delle azioni.